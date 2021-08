Dicas para entrar no mundo dos investimentos de forma segura

Como entrar no mundo dos investimentos de forma segura? Veja dicas!

Para quem deseja entrar no mundo dos investimentos é necessário se atentar a alguns pontos para evitar cair em fraudes e golpes, bem como, para que possa aproveitar as melhores oportunidades do mercado financeiro, aumentando a rentabilidade de seus ganhos. Veja alguns pontos importantes.

Busque conhecimento por fontes confiáveis

É muito importante que você aprofunde seu conhecimento quanto às possibilidades oferecidas pelo mercado financeiro para quem deseja entrar no mundo dos investimentos. No entanto, procure por fontes oficiais. Por exemplo, o site do Banco Central do Brasil e da B3. Bem como, acesse os sites das instituições financeiras, bancos e fintechs.

Além disso, você pode consumir conteúdos estratégicos elaborados por especialistas em finanças. Por exemplo, você pode ler livros e/ou assistir vídeos do Gustavo Cerbasi, que é um especialista em Finanças que se direciona para leigos, explicando detalhes de forma atualizada e didática.

Comece pelos investimentos de renda fixa

Os investimentos de renda fixa são muito importantes para quem deseja iniciar no mercado de investimentos. Isso porque através dessas opções você consegue saber o valor que será resgatado ao final do seu contrato.

Certamente, essa é uma maneira de se sentir mais seguro mediante uma mudança de paradigmas quanto aos seus investimentos, já que, geralmente, quem se torna um novo investidor é uma pessoa adepta a poupança.

Entenda volatilidade do mercado

Entenda a volatilidade do mercado para que você possa realizar investimentos de renda variável. Isso porque as opções variáveis aumentam as possibilidades de obter uma rentabilidade maior, porém, também são maiores os riscos. Sendo assim, entenda o mercado atual e a sua situação para verificar a viabilidade de cada investimento.

Comece com valores baixos

Algumas opções permitem que o investidor invista valores baixos. Por exemplo, o Tesouro Direto permite que você invista a partir de R$ 30,00. Sendo assim , você pode aproveitar essas opções como oportunidades para que você estude o comportamento do mercado dos investimentos e se torne um investidor com maior segurança.

Faça um planejamento financeiro

Planeje suas finanças e direcione seus investimentos para objetivos específicos de investimentos de renda fixa. Por exemplo, você pode verificar a rentabilidade para determinados prazos e direcionar cada investimento para um objetivo pessoal.

Além disso, você pode fazer um planejamento em longo prazo para amparar o seu futuro, bem como, você pode realizar aplicações pertinentes a uma reserva de emergência,dependendo do seu fluxo financeiro.

Por isso, o planejamento é fundamental para que você possa analisar a viabilidade e a necessidade de trocar a poupança, ou ainda, você pode permanecer na poupança e realizar a diversificação de investimentos para outros objetivos.