Dicas para quem deseja entrar no mundo dos investimentos

Dicas para novos entrantes no mundo dos investimentos

Para quem deseja entrar no mundo dos investimentos é importante se atentar a alguns pontos para que essa mudança ocorra de forma gradual e não seja prejudicial para as suas finanças. Primeiramente, se você deseja se tornar um investidor é importante que você tenha clareza sobre a sua situação financeira. Por isso, é importante que você faça um planejamento financeiro pessoal.

Além disso, caso você seja cliente da poupança há muitos anos, não é necessário que você retire todo o seu dinheiro economizado da poupança de uma vez. Visto que é possível que você mantenha a poupança, ao passo que investe em outras opções. Bem como, você pode fazer essa mudança aos poucos.

Aprofunde seus conhecimentos sobre as opções disponíveis para novos investidores

Além disso, é necessário que você aprofunde seus conhecimentos sobre as opções disponíveis para novos investidores. Uma vez que ao conhecer o funcionamento das opções disponíveis, você poderá escolher de maneira mais direcionada.

Bem como, é uma forma de evitar cair em fraudes e golpes. Por isso, desconfie de opções muito fora dos valores praticados no mercado e sempre busque confirmar as informações em sites confiáveis, como site da B3, do BCB, bem como, instituições bancárias diversas.

Além disso, se você for consumir conteúdo em plataformas como o YouTube, sempre busque por profissionais especialistas em finanças. Recomendamos o Gustavo Cerbasi, que é um profissional que possui vários livros direcionados para leigos nesta área, bem como, produz muitos conteúdos e pode ser bastante útil para iniciantes.

Comece pelos investimentos de renda fixa

Os novos investidores, muitas vezes, precisam entender o comportamento das opções disponíveis para aplicação. Por isso, o investimento em renda fixa é importante, pois assim, você sabe a rentabilidade daquela aplicação. Bem como, é uma maneira de estudar o comportamento de cada aplicação.

Por exemplo, o Tesouro Direto é uma opção que permite que você invista valores baixos a partir de R$ 30,00. Dessa forma, você pode investir valores baixos para que você conheça essa dinâmica e possa arriscar posteriormente em opções variáveis. Haja vista que as opções variáveis são mais rentáveis, por muitas vezes. Porém, também apresentam maiores riscos.

No entanto, pode ser bastante viável que você conheça outras opções para aumentar a rentabilidade da sua poupança, ao passo que também você pode manter a poupança para uma finalidade, como uma reserva de emergência.

Enquanto investe em outras opções. Por isso, o planejamento financeiro pode ser importante nesse quesito, sobre qual dinâmica melhor atende a sua necessidade financeira.