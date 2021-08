Dicas para se direcionar na entrevista de emprego presencial ou online

Entrevista de emprego online ou presencial – dicas direcionadas

Uma entrevista de emprego requer direcionamento assertivo e posicionamento por parte do candidato, independentemente se a sua entrevista de emprego ocorrer de forma presencial ou online.

No entanto, uma entrevista de emprego online requer alguns pontos atenção no que diz respeito ao ambiente, iluminação e barulho externo. Por isso, trouxemos algumas dicas adaptáveis para ambas as situações. De modo que o candidato possa aumentar suas chances de sucesso em uma entrevista de emprego.

A preparação ou a sua familiarização com o ambiente

Para que você possa realizar uma entrevista de emprego online é importante que você procure por um ambiente com uma boa iluminação para que seu rosto seja bem visualizado pelo entrevistador.

Já para uma entrevista de emprego presencial, é importante que o candidato chegue com um pouco de antecedência e cumprimente a todos os presentes. Bem como, deve ter um firme aperto de mão e mantenha contato visual com o selecionador.

Verifique a conexão com a internet, imagem e isolamento acústico do aparelho

Uma entrevista de emprego online requer que o candidato tenha uma boa conexão com a internet. Por isso, é importante que faça um teste de sua conexão, teste o volume do aparelho que será utilizado e busque por um lugar com maior isolamento acústico possível.

Para essa finalidade, cabe a utilização de fones de ouvido com microfone, já que é uma maneira de filtrar o que será repassado ao entrevistador. Já para uma entrevista de emprego presencial, é importante que o candidato procure pela localização da empresa com antecedência e verifique os possíveis caminhos para evitar atrasos.

A construção da sua narrativa profissional

A construção da narrativa é um ponto de atenção para se direcionar durante o processo seletivo, seja de forma online ou presencial. Para isso é necessário que o candidato avalie o seu currículo, verificando quais foram seus pontos fortes em todas as suas experiências anteriores, de maneira que possa destacá-los naturalmente durante o processo seletivo.

Utilize o espaço para perguntas

Essa é outra dica que serve para a entrevista de emprego presencial e online. É importante que o candidato tire suas dúvidas a respeito da vaga oferecida pela empresa em todos os quesitos: benefícios, horários, plano de carreira etc.

Além de demonstrar interesse pela vaga, essa é uma maneira de avaliar a viabilidade da vaga em questão para o candidato. Já que essa avaliação deve ser feita mutuamente.