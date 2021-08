O atual cenário econômico brasileiro tem levado milhares de pessoas a buscarem o sonho de abrir o seu próprio negócio. Diante disso, segundo dados do Mapa de Empresas, do Ministério da Economia, o número de pessoas que abriram MEI (Microempreendedores Individuais) cresceu no Brasil em 2020.

Ao todo, foram 3.359.750 empresas abertas no período, sendo 2.663.309 MEIs, representando um crescimento de 8,4% em relação ao ano de 2019.

Considerando o cenário atual, o CEO da Acqio, Felipe Valença, elencou seis dicas fundamentais para empreendedores conseguirem sucesso em sua empreitada.

6 dicas para se tornar um empreendedor de sucesso

Veja abaixo seis dicas para dar certo como empreendedor!

Atendimento ao cliente é tão importante quanto o marketing

Não vale a pena investir muito em propaganda se o feedback de seus clientes for negativo.

O marketing é importante, mas se você proporcionar um excelente atendimento aos seus clientes, eles com certeza farão propaganda de você.

Empreendedores entender a hora de mudar

Na cultura das startups, quando surge uma ideia, ela deve ser colocada em prática imediatamente.

Contudo, nem sempre a ideia inicial tem sucesso, e isso é normal. Por isso, busque ser ágil ao identificar algo que não está indo bem e tome atitudes para mudar esse cenário. Quanto mais tempo uma falha permanece, maior o impacto no empreendimento.

Seja flexível com a ideia de negócio

A sua opinião pessoal sobre um produto ou serviço pode não representar a opinião do seu cliente.

Ter paixão pelo que faz é extremamente importante, mas esteja ciente que mudanças podem surgir, ainda que isso custe alterar completamente o seu ideal.

Fontes inesperadas podem ensinar

Esteja sempre aberto ao aprendizado: Em muitas situações uma ideia pode surgir em uma conversa informal. O conhecimento está presente em todos os lugares, então, saiba aproveitá-lo!

Leitura é uma grande aliada

Cursos são ótimas opções para capacitação, mas a leitura também é uma excelente aliada no processo. Há livros de todos os segmentos, com teoria e prática.

Se não tem tempo ou mesmo recurso para fazer um curso, comece lendo. O importante é não parar de obter novos conhecimentos.

Seja inovador

Você nunca estará sozinho operando em seu segmento, mas deve se tornar diferenciado. Afinal a concorrência está sempre investindo.

Saiba definir quem são seus concorrentes e o que eles oferecem, e com essas informações, desenvolva técnicas para que seu cliente opte por você.

