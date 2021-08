Dilsinho, É o Tchan e Léo Santana são algumas das atrações do Salvador Weekend

Entre os dias 4 à 7 setembro será realizado o Salvador Weekend. O evento, que acontecerá no Gran Hotel Stella Maris, vai reunir grandes artistas nacionais como Dilsinho, É o Tchan, Léo Santana, Tico, Saia Rodada e Matheus Fernandes. As atrações serão divididas nos 3 dias de festa.

O valor de cada pacote/passaporte inclui 3 (três) diárias com café da manhã para 2 (duas) pessoas em quarto duplo ou 3 (três) pessoas em quarto triplo. Toda estrutura do Grand Hotel Stella Maris, foi montada com conforto e segurança seguindo as normas e atendendo a todos os protocolos da OMS. Na prática, os hóspedes permanecem nas sacadas dos apartamentos para curtir os shows.

Todas as regras sobre uso de áreas comuns (inclusive da piscina e lounge), poderão sofrer alterações por implementação de novas medidas de controle epidemiológico, ou por flexibilização das regras atuais definidas pelos órgãos públicos em razão da pandemia.

Não será permitido aglomeração dentro dos apartamentos. Confira abaixo a programação.