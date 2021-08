Dinheiro do Vale-gás de São Paulo não caiu? Veja como proceder

O Governo do estado de São Paulo começou há alguns dias os repasses do programa Vale-gás. Trata-se portanto daquele projeto que faz pagamentos bimestrais no valor de R$ 100 para pessoas em situação de vulnerabilidade. O objetivo é portanto ajudar esse cidadãos no momento da compra do botijão, que está subindo de preço no país todo.

De acordo com informações do Governo de São Paulo, o dinheiro do programa está disponível no cartão dos usuários há dias. Isso quer dizer portanto que as pessoas podem ir com o dispositivo para uma agência do Banco do Brasil ou mesmo um posto do Banco 24 horas e fazer o saque do montante em questão.

Caso algum beneficiário tenha o direito de receber e mesmo assim o dinheiro não caiu, não precisa de desespero. Há alguns caminhos para tentar resolver esse problema. Em primeiro lugar é preciso entrar em contato com a Central de Atendimento da Bolsa do Povo, que é o projeto paulista que inclui o Vale-gás.

Para entrar em contato com essa Central, basta ligar para o número 0800 7979 800. Essa ligação é gratuita, então o cidadão não precisa se preocupar com gastos. De qualquer forma, é preciso atentar para os horários de atendimento. Os agentes estão por lá de segunda à sexta, das 8h às 18h. Se quiser falar apenas com um robô, aí pode ligar a qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana.

Outra opção é entrar em contato com eles através de um WhatsApp. Por aqui só é possível fazer contatos eletrônicos, isto é, o cidadão vai conversar apenas com uma máquina. Basta enviar a mensagem “oi” ou “olá” para o número (11) 98714-2645. O próprio sistema vai responder e oferecer o passo a passo para tentar resolver o problema.

Vale-gás pelo Brasil

O vale-gás é um tipo de Auxílio que está sendo pago por governos estaduais em alguns pontos do país. É que os preços de um botijão em todas as regiões do país está crescendo em uma velocidade muito forte.

É justamente por isso que várias pessoas estão começando a fazer pressão para que mais governos estaduais passem a fazer os pagamentos do benefício nas próximas semanas. Isso porque aparentemente está realmente difícil fazer a compra do utensílio.

Além de São Paulo, outros estados estão começando a fazer esses pagamentos. Em algumas unidades da federação, alguns parlamentares estão propondo que o vale-gás passe a ser uma espécie de projeto definitivo.

Auxílios

Além da questão do Vale-gás, vários estados estão começando a pagar benefício específicos para a população neste momento. Nesta semana, por exemplo, estados do Nordeste se uniram para pagar um auxílio conjunto.

Este benefício deverá ter como foco as pessoas que perderam pais e mães para a Covid-19 nesta pandemia. O próprio estado de São Paulo tem um projeto semelhante que se chama SP Acolhe. Outras unidades da federação estão pensando em fazer o mesmo.

Aliás, membros do Palácio do Planalto ainda estão discutindo a possibilidade de fazer isso dentro do novo Bolsa Família. O programa, que deve estrear em novembro, vai passar ter até um novo nome. Vai passar a se chamar Auxílio Brasil.