Diretor de ‘Bacurau’, Kleber Mendonça Filho ministra aulas de cinema

Os cineastas Daniel Rezende, Jefferson De, Laís Bodanzky e Kleber Mendonça Filho realizam uma Master Talks sobre seus trabalhos, processos criativos, carreira e visão do cinema no Centro Cultural b_arco. O curso online começará nesta quinta-feira (26) e será divido em quatro aulas com encontro de duas horas cada.

As aulas serão e forma ao vivo e online e mediadas pela apresentadora, documentarista e jornalista Flávia Guerra. Para quem não puder assistir, os encontros ficarão gravados para os alunos. As aulas podem ser pagas por pacote ou individualmente. Mais informações podem ser encontradas no site.