Diretor de time da Série B é denunciado por assédio moral. Confira!

Maceió, AL, 25 (AFI) – No meio da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, o CSA terá que conviver nos próximos dias com uma denúncia de assédio moral contra o seu atual diretor comercial, Ricardo Lima. A denúncia foi feita junto ao Ministério Público do Trabalho de Alagoas (MPT/AL). O nome do denunciante não foi revelado.

“Por diversas vezes, além das ameaças de demissão, ele acabava com os grupos de trabalhos em um aplicativo de mensagens e dizia aos demais que não atendessem as nossas solicitações”, disse o ex-funcionário do clube e responsável pela queixa.

O diretor Ricardo Lima ainda não foi notificado sobre a denúncia para apresentar defesa. E somente após isso que ele dará sua versão sobre o que foi dito pelo ex-funcionário.

A denúncia aconteceu um dia após o time perder para o Náutico, por 1 a 0, no Rei Pelé. O time aparece em décimo lugar na Série B, com 28 pontos ganhos.

O CSA agora voltará a campo no sábado para enfrentar o Sampaio Corrêa, às 21 horas, no Castelão, em São Luís (MA).