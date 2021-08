Diretoria do Sport está dividida sobre Hélio dos Anjos e analisa outros dois nomes

Recife, PE, 25 (AFI) – O nome de Hélio dos Anjos, ex-Náutico, enfrenta resistência dentro da própria diretoria do Sport, que analisa outros dois treinadores para substituir Umberto Louzer.

Hélio dos Anjos chegou a abrir negociação com o Sport, mas o acerto foi colocado em xeque justamente por não ser unanimidade entre os dirigentes. O experiente treinador está em Recife desde a saída do Náutico.

Além disso, o que atrapalha o acerto de Hélio dos Anjos e Sport é o fato da rescisão contratual não ter sido assinada com o Timbu por conta de pendências financeiras. O treinador cobra cerca de R$ 650 mil.

Enquanto isso, a diretoria rubronegra trabalha com outros dois nomes, que são mantidos em sigilo. O objetivo é que o novo treinador receba um salário entre R$ 100 mil a R$ 150 mil.

Sem a definição do novo treinador, o elenco do Sport continua trabalhando sob supervisão de César Lucena, auxiliar fixo, e Ricardo Severo, técnico do Sub-20.

Na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Sport faz um confronto direto no sábado com a Chapecoense, na Ilha do Retiro, pela penúltima rodada do primeiro turno.