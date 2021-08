Dirigente do Sport sobre reforços: “Algumas tratativas iniciadas”

Recife, PE, 11 (AFI) – Depois dos meias Hernanes e Everton Felipe, a diretoria do Sport continua no mercado em busca de mais reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro.

Recém-contratado, o executivo de futebol Felipe Albuquerque revelou que existem conversas com alguns jogadores da Série A e não descartou buscar reforços na Série B.

“Estamos com algumas tratativas iniciadas com clubes da Série A, visualizando o que nós temos de melhor dentro da Série B do Brasileiro também. Vamos buscar qualificar a equipe da melhor maneira possível quanto for necessário”, disse o dirigente.

A tarefa, porém, não será nada fácil. O Sport vive um momento bastante delicado financeiramente, não tendo dinheiro nem para manter os salários em dia.

“Vai ser necessário muita criatividade nesse processo. O Sport vive um momento financeiro complicado. O clube não é hoje um comprador de atletas, não tem uma capacidade de investimento alta”, finalizou Albuquerque.

Na 15ª colocação do Brasileirão, com 15 pontos, o Sport está muito perto da zona de rebaixamento. O time volta a campo no domingo, contra o Flamengo, em Volta Redonda-RJ, pela 16ª rodada.