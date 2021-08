Diversifique seus investimentos de maneira planejada – dicas para novos investidores

Dicas para quem entrar no mundo dos investimentos

Se você deseja entrar no mundo dos investimentos é necessário que se atente a alguns pontos importantes para que aumente a sua rentabilidade com segurança.

Primeiramente, antes de escolher qual é o melhor investimento para você, conheça o seu perfil de investidor, bem como, conheça as opções oferecidas pelo mercado financeiro.

Diversifique seus investimentos de maneira planejada

A poupança costuma ser uma opção de investimento muito utilizada pelas pessoas, por isso, muitos querem diversificar seus investimentos retirando valores da poupança.

Todavia, você pode realizar esse fluxo de maneira faseada, ou seja, não é necessário que você retire todo o valor de uma vez. Principalmente, não invista em uma única opção.

Comece pelos rendimentos fixos

As opções de renda fixa são importantes para quem está iniciando no mundo dos investimentos. Isso porque ao escolher as opções de renda fixa, você direciona valores já sabendo quais serão as porcentagens de rentabilidade ao final do período contratado.

Além disso, muitas opções de renda fixa permitem que você invista valores baixos, como é o caso do Tesouro Direto, por exemplo, que permite que investidor aplique a partir de R$ 30,00.

Sendo assim, você pode fazer o uso dessa facilidade para que você entenda o comportamento do mercado de forma prática, assim, posteriormente, você poderá investir em opções de renda variável de maneira mais segura.

Aprofunde seu conhecimento

Busque se informar em sites oficiais como o site do BC, da B3, bem como, se informe por meio de sites oficiais das fintechs e instituições financeiras e bancárias tradicionais.

Além disso, você pode consumir conteúdos especializados. Por exemplo, sugerimos que você leia livros e assista a conteúdos no YouTube do especialista em Finanças, Gustavo Cerbasi. Já que ele possui uma linguagem clara e direcionada para leigos.

No entanto, você pode buscar outros profissionais. Pois, o importante é que você se certifique de que está consumindo conteúdo oriundo de uma pessoa especializada.

Cuidado com promessas altos ganhos em pouco tempo

É muito comum (infelizmente) que entrantes no mundo dos investimentos sejam vítimas de golpes que prometem ganhos elevados em pouco tempo.

Por isso, sempre que receber algum tipo de proposta, procure entender a média do mercado quanto ao investimento. Além disso, busque sempre busque por empresas idôneas no ramo.

Taxas de intermediação

Por fim, é importante que se atente às taxas cobradas por empresas intermediárias, já que algumas corretoras de valores cobram taxas de administração, enquanto outras corretoras e fintechs não cobram nada.

Por isso, pesquise bastante para que possa elevar os seus ganhos de forma segura e direcionada. Já que é necessário entender que a volatilidade do mercado é o risco de todo investidor.