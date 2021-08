DJ Ivis vira réu na Justiça por agressões contra ex-mulher Pamella Holanda

Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, tornou-se réu pelas agressões comedidas contra a ex-mulher Pamella Holanda, informou nesta segunda-feira (16) o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

DJ Ivis completou um mês de detido no último sábado (14). Os crimes foram registrados em vídeo e denunciados pela ex-mulher do cantor no início de julho.