Do Brasil para o mundo: Anitta entra para Academia do Grammy Latino

Nesta terça-feira (3), a cantora Anitta foi anunciada como novo membro da Academia do Grammy Latino. A ‘girl from Rio’ agora participará das votações para decidir indicador e vencedores das próximas edições do concurso.

“É uma honra fazer parte de tantos acontecimentos incríveis, fazer parte da academia. Eu nunca imaginei, como brasileira, fazendo parte não só da parte brasileira do prêmio, mas também de toda a comunidade em espanhol”, relatou a funkeira.

Além da honra de fazer parte da equipe do concurso, Anitta também foi citada pela revista americana Forbes como um dos maiores nomes da indústria fonográfica.