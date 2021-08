Doce e saudável: veja receita de trufa de pistache

Engana-se quem pensa que estar de dieta representa acabar de vez o consumo de doces. Uma opção saudável é preparar uma deliciosa trufa de pistache e cardamomo, compartilhada pela nutricionista Thais Ghorayeb ao ‘Portal Minha Vida’.

Ingredientes:



6 tâmaras sem caroço

1/2 xícara de leite de coco em pó

1/2 xícara de pistache cru e sem sal

1/4 de xícara de farinha de coco

1 colher de sopa de óleo de coco

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 pitada de cardamomo moído

1 pitada de sal marinho

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes em um processador de alimentos e bata ate virar uma massa com pedaços de pistache. Enrole a massa em bolinhas do tamanho de preferência.

Triture um pouco do pistache no processador ou pique com a faca para fazer a cobertura. Consuma na hora ou conserve na geladeira.