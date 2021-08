Dois times próximos da Série C; Cruzeiro e Ponte em perigo. Veja as chances!

Campinas, SP, 02 (AFI) – O primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B está chegando ao fim – faltam quatro rodadas – e os times já começam a fazer as contas pensando em seus objetivos. O Portal Futebol Interior se baseou no site Chance de Gol para trazer as informações abaixo.

A Série C já é realidade para dois clubes. Sem ganhar há nove jogos e na lanterna, com dez pontos, o Confiança tem 87,2% de chances de rebaixamento. Já o Brasil de Pelotas, penúltimo colocado, com 12, tem 80,2%.

Depois dos últimos colocados, quatro times estão empatados com 13 pontos. Apesar de estar fora da zona de rebaixamento, o Vitória é o terceiro com mais chances de cair para a Série C: 59,4%.

Levando em conta as chances matemáticas, o Londrina seria o quarto rebaixado, com 48,1%. Na sequência estão dois clubes que antes do campeonato começar eram apontados como candidatos ao acesso: Cruzeiro, com 46,5%, e Ponte Preta, 42,5%.

Esses são os principais candidatos ao rebaixamento, mas outros times correm por fora. Apesar da reação, o Remo tem 13,6% de chances, seguido por CSA (6,3%), Vila Nova (4,3) e Operário (3,2%).

CONFIRA AS CHANCES DE REBAIXAMENTO

1) Confiança – 87,2%

2) Brasil de Pelotas – 80,2%

3) Vitória – 59,4%

4) Londrina – 48,1%

5) Cruzeiro – 46,5%

6) Ponte Preta – 42,5%

7) Remo – 13,6%

8) CSA – 6,3%

9) Vila Nova – 4,3%

10) Operário – 3,2%