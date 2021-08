‘Domingão com Huck’: Globo revela primeira chamada e logo do programa; veja vídeo

Nesta terça-feira (17), a Globo matou a curiosidade dos telespectadores e revelou a logo e a primeira chamada do programa dominical com Luciano Huck. Intitulado ‘Domingão com Huck’, a atração substitui o ‘Domingão do Faustão’, encerrado em junho deste ano.

A primeira chamada do programa foi veiculada pela TV Mirante, afiliada da Globo no Maranhão. Nas imagens, situações vividas por Luciano Huck no Caldeirão foram relembradas. “Nos últimos 20 anos, famílias do Brasil inteiro abriram as portas das suas casas para mim. E uma porta aberta, é muito mais do que um convite para entrar na casa de alguém”, inicia o apresentador.

Logo do programa | Reprodução: Twitter

Após a exibição das imagens, Huck aparece em um estúdio e faz uma pergunta: “É uma oportunidade para conhecer a vida e os sonhos de quem mora ali. O que me deixa muito feliz. Eu posso entrar e passar o domingo na sua casa, junto com vocês?”.

Além de animar os telespectadores para o novo programa, a chamada também deu a entender que alguns quadros do Caldeirão do Huck irão para o Domingão, como o ‘Quem quer ser um Milionário’. Outra atração que deve permanecer no programa dominical é a ‘Dança dos Famosos’. Confira a chamada:

Chamada do “Domingão com Huck”. Estreia dia 05/09.#DomingãoDoHuck pic.twitter.com/9hXsmUPUIM — Ⳏortal Tudo em Foco (@tudo_emfoco) August 17, 2021

O ‘Domingão com Huck’ estreia no dia 5 de Setembro. Ele vai ao ar logo após o futebol e substitui a ‘Super Dança dos Famosos’, alternativa utilizada pela Globo após a rápida saída de Faustão.