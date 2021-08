Domínios Morfoclimáticos: as principais características

Domínios Morfoclimáticos: um resumo

O termo “domínios morfoclimáticos” se refere à uma categoria de classificação utilizada pela geografia.

Os domínios morfoclimáticos brasileiros são abordados com extrema frequência pelas principais provas de geografia do país, com um destaque para a do ENEM e as dos vestibulares.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo sobre o tema. Confira!

Domínios Morfoclimáticos: introdução

Você sabe o que é um domínio morfoclimático?

O conceito de “domínio morfoclimático” envolve alguns aspectos de análise geográfica, como o clima, o relevo, a vegetação e a hidrografia.

No Brasil existem seis domínios morfoclimáticos: amazônico, cerrado, mares de morros, caatinga, araucárias e pradarias.

Vamos conferir, a seguir, as principais características de cada um deles.

Domínio Amazônico: principais características

Dentre as principais características do domínio amazônico, podemos citar:

Clima equatorial, caracterizado por chuvas constantes e por uma baixa amplitude térmica

Floresta latifoliada (folhas largas)

Floresta perna e densa

Presença da bacia hidrográfica Amazônica e da bacia do Tocantins-Araguaia

Presença de depressões e planaltos em abundância

Domínio dos Cerrados: principais características

Presença de planaltos e chapadas sedimentares que formam divisores de águas

Clima tropical

A vegetação é típico do cerrado, marcada por plantas tropófilas (que perdem as folhas), árvores de casca grossa e galhos retorcidos

Solos profundos

Domínio dos Mares de Morros: principais características

Presença de mais de um clima: clima tropical úmido, clima tropical de altitude e clima subtropical. O primeiro é marcado por chuvas abundantes no verão e o segundo é marcado por um verão chuvoso e um inverno seco.

Vegetação: mata atlântica (latifoliada, perene e heterogênea)

Presença de relevo mamelonar

Presença de chuvas orográficas

Presença de planaltos e serras

Domínio da Caatinga: principais características

Clima tropical semiárido

Rios intermitentes

Chuvas escassas e mal distribuídas ao longo do ano

Marcado pela presença da bacia do Rio São Francisco

Domínio das Araucárias: principais características

Presença de chapadas e planaltos

Clima subtropical úmido

Chuvas bem distribuídas

Bacia do Rio Paraná e bacia do Rio Uruguai

Domínio das Pradarias: principais características

Presença de colinas onduladas

Clima subtropical

Elevada amplitude térmica anual

Chuvas bem distribuídas ao longo do ano

Presença de pradarias, ou seja, campos pouco acidentados (ideal para gado)

Bacia do Rio Uruguai e bacia do Atlântico Sul