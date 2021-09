‘Duas Caras’ chega ao Globoplay; veja 5 curiosidades sobre a novela

Treze anos atrás, em 2008, o Brasil estava um pouco diferente do que conhecemos: O luto pelo fim de Sandy e Júnior ainda atormentava os fãs, o dólar encerrava o ano em R$2,33, Lula era o presidente e “Duas Caras” estreava na tela da TV Globo.

Protagonizada por nomes como Marjorie Estiano, Dalton Vigh, Antônio Fagundes, Susana Vieira e Aline Morais, a trama trouxe uma história de amor e vingança para o horário das 20h e conseguiu parar o país.

Foto: Reprodução

Direto do túnel do tempo, a novela de Aguinaldo Silva estreou nesta segunda-feira (30), no Globoplay com todos os seus 210 capítulos. A adição no catálogo do streaming faz parte de um projeto para resgatar clássicos da dramaturgia do canal.Antes de rever no serviço de streaming, acompanhe aqui 5 curiosidades sobre “Duas Caras” e já se prepara para maratonar.

1. A história foi a primeira da Globo a ser exibida em alta definição e abriu as portas da nova tecnologia para suas sucessoras.

2. “Duas Caras” foi o primeiro trabalho de Marjorie Estiano como protagonista, antes disso a atriz só tinha aparecido em “Páginas da Vida” e “Malhação”.

3. A personagem de Flávia Alessandra gerou polêmica com suas cenas quentes de dança no pole dance, lembra? Esse foi um dos motivos para a elevação da classificação etária.

4. A trama foi eleita pelo jornal espanhol “Vinte Minutos” como a nona maior telenovela Brasileira.

5. A novela quebrou as “regras” do último capítulo e exibiu seu desfecho em um sábado ao invés da tradicional sexta-feira.