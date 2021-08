Duas jovens são assassinadas em cidade do sertão alagoano no fim de semana

Duas mulheres foram assassinadas neste fim de semana na cidade de Santana do Ipanema, sertão do Estado. O primeiro crime ocorreu na madrugada do sábado (14) e teve como vítima uma jovem identificada como Raylla Melo, de apenas 22 anos. RELEMBRE AQUI. De acordo com as primeiras informações repassadas à imprensa, o crime ocorreu…

Duas mulheres foram assassinadas neste fim de semana na cidade de Santana do Ipanema, sertão do Estado. O primeiro crime ocorreu na madrugada do sábado (14) e teve como vítima uma jovem identificada como Raylla Melo, de apenas 22 anos. RELEMBRE AQUI.

De acordo com as primeiras informações repassadas à imprensa, o crime ocorreu por volta das 4h, na Travessa Padre Cícero, bairro Lajeiro Grande. Informações extraoficiais dão fala que a jovem pode ter sido morta por ter se envolvido com um homem acusado de tráfico de drogas, que se encontra preso. Apenas a polícia judiciária, no entanto, poderá determinar a real motivação para o assassinato.

O segundo homicídio ocorreu neste domingo (15) no bairro São José e teve como vítima uma jovem identificada como Lizzyane Nogueira da Silva, 19 anos. Segundo testemunhas, dois homens em uma motocicleta se aproximaram da vítima e efetuaram os disparos. A vítima morreu antes mesmo de receber atendimento hospitalar.

Os corpos foram encaminhados ao IML de Arapiraca. Caberá à Delegacia de Santana do Ipanema investigar os dois crimes, determinar a autoria e prender os suspeitos.