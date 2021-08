Duda Reis e empresário Bruno Rudge terminam o namoro

Mais um relacionamento entre famosos chegou ao fim em agosto. A atriz e influenciadora Duda Reis e o empresário Bruno Rudge terminaram o namoro, de acordo com o colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles.

Recentemente, o agora ex-casal curtiu uma viagem às Bahamas, na companhias da família dele. Duda publicou vários registros da viagem no Instagram. Os dois assumiram o namoro no Dia dos Namorados deste ano.

Esse foi o primeiro relacionamento que Duda assumiu após o término conturbado com Nego do Borel, no início de 2021. Ela acusa o cantor de agressão.