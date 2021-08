Dupla em motocicleta ‘abre fogo’ contra crianças e adolescente em via pública de Maceió

As forças de segurança do Estado tentam localizar os autores de um atentado que deixou dois menores feridos na tarde deste domingo (8) no Cidade Universitária, bairro da parte alta da capital. De acordo com informações fornecidas por testemunhas à Polícia Militar, crianças e adolescentes brincavam na rua quando dois elementos em via Twister de…

As forças de segurança do Estado tentam localizar os autores de um atentado que deixou dois menores feridos na tarde deste domingo (8) no Cidade Universitária, bairro da parte alta da capital.

De acordo com informações fornecidas por testemunhas à Polícia Militar, crianças e adolescentes brincavam na rua quando dois elementos em via Twister de cor azul passou pelo local e os ocupantes efetuara, vários disparos contra os menores.

Dois adolescentes foram atingidos no braço e nas pernas e foram socorridos, inicialmente, por familiares para a UPA e posteriormente foram transferidos para o Hospital Geral do Estado. A PM informou que nenhuma das vítimas corre risco de morte.

Ainda não há nenhuma informação sobre o que teria motivado o atentado contra os jovens. O caso deve ser investigado pela polícia judiciária.