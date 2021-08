Durante exercício, Aline Riscado menstrua e dispara: ‘Canal divino’

A influenciadora Aline Riscado fez uma live praticando yoga e no desenrolar dos exercícios, uma mancha de menstruação apareceu na calça branca. A situação causou desconforto nos internautas. A modelo, por sua vez, não interrompeu a atividade e só comentou o ocorrido no final.

“Escrevo emocionada e com o coração vibrando gratidão por ter sido um canal divino pra normalizar algo divino e que só acontece com nós, mulheres, deusas, bruxas e tudo mais o que quisermos ser… a menstruação!”, escreveu.

“Durante a aula, eu me sujei. Sim, a coisa mais normal da vida, e que pode acontecer com todas nós! Eu não me troquei e, daqui pra frente, nunca mais me trocarei quando isso acontecer de novo! Vocês não fazem ideia de como eu estou me sentindo liberta nesse momento”, disse.