Durante viagem, Igor Paes trai a namorada e dá em cima de ‘ficante’ do amigo

As informações são de que o baiano não assumiu o relacionamento com a namorada para os amigos, mesmo tendo feito isso com a mesma. E na última quarta (18), ele chegou a ficar com outras garotas dando em cima, inclusive, de uma menina que o amigo Davi – também integrante do ‘Brincando’ – tinha ficado.

O participante do reality ‘Brincando com Fogo’ da Netflix, Igor Paes, se envolveu em uma forte polêmica envolvendo a ex-namorada. Ele teria traído ela durante uma viagem com outros integrantes do programa à Porto de Galinhas.

“Acabei de chegar em salvador, muito cansado, muito estressado com tudo isso que está acontecendo. Primeiramente, queria dizer que todo ser humano é falho. Todo ser humano pode errar, e eu errei muito feio com uma pessoa que eu considero ainda muito especial e que eu amo muito”, disse o ex-participante do reality.

Igor fez postagens e vídeos pedindo desculpas (Foto: Reprodução/Instagram)

Igor pediu desculpas a namorada em público: “A única coisa que eu posso fazer aqui é pedir desculpas a ela, exclusivamente a ela porque eu errei com ela. Estou mal, não tem explicação nem justificativa que eu fiz. Me deixei levar pela emoção, pela festa…eu nunca tinha feito isso com ela antes. Foi algo que aconteceu e a gente acabou nisso aí. Não queria estar nessa exposição toda, não queria…acho que é uma coisa que poderia ter sido resolvida entre eu e ela, terminava e cada um seguia no seu canto, mas já que se tornou público só me resta pedir desculpas”, desabafou.

Com a aparência abatida, o influenciador continuou: “É uma pessoa muito especial que eu acabei machucando e que eu amo muito. Mas, eu entendo que não tem nada que eu fale que vá justificar o que aconteceu”, finalizou.

Após a declaração, Igor contou que alguns participantes estão em Salvador para a realização de eventos.

A jovem de 24 anos, Sarah Neni, também utilizou as redes para falar sobre o assunto. “Eu não ia falar nada, mas eu estou recebendo muita mensagem fofa, positiva, vocês estão me fazendo muito feliz de verdade, por todo o suporte que vocês estão me dando. Eu queria agradecer e é isso né ?! Deixa o macho escroto pra trás e bola pra frente”, contou.

Sarah Neni, ex-namorada de Igor Paes (Foto: Reprodução/Instagram)

Confira os tweets de Davi

Mano o cara trai a mulher dele e ainda acha que ta na razão!!! PRA QUE NAMORA ENTÃO SEU IDIOTA ? — DAVI ???? EL / BRINCANDO COM FOGO (@davikneip) August 18, 2021 Estamos mais dentro do REALITY SHOW não pra tu continuar sustentando uma imagem de uma pessoa que você não é ! Falso do krai, paga de santinho evoluído, mas trai a MULHER que fala QUE AMA ! — DAVI ???? EL / BRINCANDO COM FOGO (@davikneip) August 18, 2021 Quando o seu relacionamento é “aberto” e a última pessoa a descobrir é você! ???? — Sarah Nemi (@sguinemi) August 19, 2021 Tem coisas da vida que a gente não perde, a gente se livra! — Sarah Nemi (@sguinemi) August 19, 2021

