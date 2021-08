Edenred oferece oportunidades para diferentes áreas

A Edenred, empresa francesa que nasceu da cisão das diferentes unidades de negócio da empresa Accor e é especializada em soluções transacionais para empresas, oferece oportunidades de emprego para diferentes áreas. A detentora das marcas Ticket, Ticket Log, Repom e Edenred Soluções Pré-Pagas, busca profissionais para suas unidades de Campo Bom e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e São Paulo e Barueri, em São Paulo.

Há oportunidades para Arquiteto de Soluções Sênior, Analista de Controladoria Sr, Agente de Qualificação, Analista de Sustentação de Sistemas, Analista de Projetos, Analista de Planejamento Estratégico, Assistente Administrativo, Analista de Business Intelligence, Jovem Aprendiz, Coordenador de Garantia de Qualidade, Líder de Projetos, Consultor de vendas, Desenvolvedor de Software, Desenvolvedor Mobile, Arquiteto de Sistemas, Líder de Sistemas, Consultor de Vendas, Analista de Rede, Arquiteto de Soluções Cloud, Executivo de Vendas e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas todos os contratados receberão salário compatível com o mercado e um pacote de benefícios que contempla o acesso à plataforma de treinamentos Edenred Digital University e à plataforma Viva Melhor. Além disso, eles terão horário flexível, trabalho no modelo híbrido, que alia o presencial e o remoto, entre outros.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das oportunidades deverão acessar a página de vagas da empresa, disponível aqui, para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis, assim como os pré-requisitos e escopo de atuação, e cadastrar o currículo.

Não há informações de prazo para candidatura, o que significa que as vagas permanecerão abertas até o preenchimento completo.