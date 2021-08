Edital concede bolsas para estudantes indígenas no ensino superior

O Instituto Sociedade População e Natureza (ISPN) e a mineradora Vale lançaram na última segunda-feira, dia 9 de agosto, o Programa Bolsas para Estudantes Indígenas no Ensino Superior.

Lançado no Dia Internacional dos Povos Indígenas, o programa irá conceder bolsas para estudantes indígenas que estejam regularmente matriculados em cursos de graduação em instituições de ensino superior. Podem ser alunos de universidades públicas ou privadas de todo o Brasil.

No entanto, o primeiro edital restringe a participação a alguns povos. Desse modo, as inscrições estão abertas somente para os estudantes dos seguintes povos:

Parkatêjê, Kyikatêjê e Akrãtikatêjê (Terra Indígena Mãe Maria, no Pará);

Guajajara (Terras Indígenas Rio Pindaré e Caru, no Maranhão);

Tupiniquim e Guarani (Terras Tupiniquim Guarani, Caieiras Velhas II e Comboios, no Espírito Santo);

e Krenak (Terras Krenak, em MG).

O ISPN e a Vale pretendem aumentar o alcance do programa em 2022. Desse modo, no próximo ano, a oferta de bolsas será aberta a estudantes de todos os povos e terras indígenas do país.

Inscrições abertas

Você Pode Gostar Também:

O período de inscrição está aberto. Conforme o edital, as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site do ISPN, até o dia 10 de setembro.

Ainda de acordo com o edital, ao todo, o programa contemplará 50 estudantes indígenas com bolsas no valor de R$ 1 mil, por mês. Além disso, aqueles que estiverem dentro dos critérios pré-estabelecidos pelo edital receberão um computador portátil para auxílio dos estudos.

Entre os critérios para participar do programa, o edital exige a apresentação de um projeto que traga benefícios à comunidade indígena. Desse modo, o projeto pode ser na área da saúde, da educação escolar, da gestão territorial e ambiental, etc. A proposta pode estar ligada à um projeto que já se encontra em andamento.

De acordo com o edital, o ISPN irá liberar o resultado da seletiva no dia 30 de setembro, por meio do site do instituto.

Com informações da Agência Brasil.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia UFAM abre as inscrições para a 3ª etapa do PSC 2021.