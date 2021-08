Eduardo Moscovis recebe alta após internação por complicações da Covid-19

O ator Eduardo Moscovis recebeu alta do hospital após passar quatro dias internado por conta da Covid-19. Quem contou a novidade foi a filha do artista, Gabriela Richard, que compartilhou um registro dele brincando com o cachorro da família.

“Não poderia pedir um Dia dos Pais melhor. Em casa, do lado da pessoa que eu mais amo no planeta”, escreveu a jovem nos Stories do Instagram. O galã havia sido internado no último dia 4, quando resolveu buscar ajuda para o tratamento da doença.

Veja: