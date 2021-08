Educação ambiental: Razões para aplicá-la desde a infância 

A educação ambiental é fundamental, principalmente por conta das transformações promovidas pelo homem no meio ambiente ao longo dos últimos séculos.

Para se ter uma ideia, no ano de 1990 o robô Voyager 1 tirou uma foto do planeta Terra a 6 bilhões de quilômetros de distância.

O astrônomo Carl Sagan denominou o registro como “O Pálido Ponto Azul”, levantando a reflexão sobre a responsabilidade que temos de cuidar uns dos outros e do planeta Terra.

Depois de três décadas completas após o registro da imagem, o mundo está em estado de alerta vermelho.

Mudanças no clima da Terra

Nos últimos dois meses, enquanto o frio intenso atingia a região Sul do Brasil, vários países do Hemisfério Norte registraram temperaturas altíssimas, e no mesmo mês, chuvas fora dos padrões inundaram cidades na China e na Alemanha provocando centenas de mortes.

A pauta central que preocupa as autoridades do mundo todo é o impacto das ações humanas que estão modificando o planeta.

Falar sobre sustentabilidade é algo muito comum hoje em dia, apesar de ser um tema que possui muita teoria e pouca prática.

“O futuro que estamos montando para os jovens e crianças deve ser reavaliado, e a educação é a principal ferramenta para nos ajudar a colocar a mão na massa”, aponta Marizane Piergentile, diretora de educação das unidades do ABCDM e Baixada Santista.

“É essencial apresentar pautas sobre educação ambiental aos pequenos, ajudando-os a criar desde cedo uma linha de consciência ecológica para que no futuro se tornem profissionais bem preparados para lidar com assuntos ambientais dentro das empresas”, reflete.

Plano de ensino para a educação ambiental

A educação ambiental pode ser praticada de forma permanente, mas para isso é necessário um plano de ensino que prepare os professores para ter essa conversa dentro da sala de aula.

“A partir de agora é de extrema importância que os governos trabalhem para disponibilizar materiais didáticos sobre o tema para todas as regiões, além de aplicar investimentos na infraestrutura escolar para que possamos acolher essa discussão”, explica a diretora.

Nunca é tarde para os seres humanos buscarem informações sobre o ambiente que habitam, afinal, faz parte da lei natural do planeta.

Ao pesquisar e ficar por dentro do tema, as noções de sobrevivência são adquiridas instintivamente, abrindo a consciência e adquirindo novas formas de pensar que contribuem diretamente para preservação do planeta Terra.

