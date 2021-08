Educar para Transformar: Instituto MRV abre matrículas para seleção de projetos

Estão abertas, até o dia 10 de setembro, as inscrições para a 8ª edição do Educar para Transformar, chamada pública com voto popular para selecionar e colocar em prática projetos sociais transformadores na área da educação. O programa está à procura de iniciativas de Organizações da Sociedade Civil (OSC) que atuem em parceria com escolas das redes públicas de ensino fundamental II e médio e que fortaleçam a educação, estimulando aprendizados e mudanças culturais em seus públicos diretos e indiretos.

A 8ª edição selecionará cinco projetos que receberão aporte financeiro no valor de R$ 200 mil, capacitações e acompanhamento do Instituto MRV pelo período de dois anos. As capacitações e treinamentos contemplam comunicação, gestão, pessoas, comercial e social. Também serão disponibilizados os conteúdos do Instituto iungo, para auxílio no desenvolvimento dos professores, além de consultorias individuais e em grupo.

Dinâmica

Os projetos devem desenvolver suas atividades com os professores, que aplicarão o conhecimento adquirido para os estudantes. Estes, por sua vez, serão protagonistas de um projeto que solucionará alguma problemática da escola ou da comunidade a qual pertencem.

Inscrições



Abertas no último dia 02 de agosto, as inscrições seguem até 10 de setembro e podem ser feitas aqui. Cada proposta será avaliada de acordo com critérios exigidos no edital por uma comissão formada pelos voluntários do Instituto MRV. Posteriormente, as propostas mais bem avaliadas são publicadas para uma votação popular, permitindo que os idealizadores mobilizem suas redes e comunidades a participarem da escolha do que melhor as representa. Por fim, as propostas mais bem votadas participam do Educar para Transformar.