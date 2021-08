Elba Ramalho comemora 70 anos e recebe homenagens de famosos

A cantora Elba Ramalho comemorou seus 70 anos nesta terça-feira (17). A artista de mais de 40 anos de música, recebeu inúmeras homenagens de amigos e fãs. Em uma rede social, ela escreveu: “Não achava que chegaria tão longe, mas agora que cheguei quero subir mais e mais até alcançar as estrelas”, escreveu Elba. “Sou só gratidão a Deus por tudo que me concede nessa vida, uma bela e desafiadora experiência. Família, amigos, parceiros, fãs…. Obrigada por tanto carinho”.

Nos comentários, Letícia Sabatella comemorou: “Te assistindo vc agora! Parabéns”. “Maravilhosa e abençoada”, disse Fafá de Belém. “Minha amiga querida, que Deus te abençoe. Você é uma pessoa especial, iluminada e gente fina. Tenho o maior orgulho de ser seu fã e amigo! Parabéns.”, dedicou Luiz Caldas. “Meus parabéns porque você é linda, porque você é guerreira, porque você é uma artista exemplar e que nos inspira. Deus te conceda mais saúde e te proteja. Te amo”, escreveu Eliane do Forró.

Ainda na rede, Elba postou um vídeo com a história de O Grande Encontro, projeto que juntou grandes sucessos do forró com Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho.

Confira parte das homenagens