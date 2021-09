Eliana fala sobre amizade com Xuxa e Angélica: ‘Amadurecimento profissional e pessoal’

As três, inclusive, mantêm um grupo no WhatsApp. “Nossa amizade significa amadurecimento profissional e pessoal”, diz Eliana, que completa: “Hoje, mais do que nunca, sabemos que se as mulheres se apoiarem, elas serão mais fortes. Creio que deste pensamento surgiu a ideia dos encontros que foram ficando cada vez mais divertidos, reveladores e leves. Depois de tantos anos só admirando o lado profissional umas das outras, agora, mais próximas, aprendemos a admirar as mulheres que nos tornamos”.