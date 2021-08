Eliminatórias: Tite convoca seleção com 6 jogadores campeões olímpicos

A seleção brasileira masculina de futebol terá seis campeões olímpicos entre os 24 convocados na manhã desta sexta-feira (13), que participarão das próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar (2022), a partir do dia 2 de setembro. A relação foi anunciada pelo técnico Tite na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. São três as novidades na lista de Tite: os meias Bruno Guimarães, do Lyon (França) e Claudinho, recém-contratado pelo Zenit (Rússia), além do zagueiro Lucas Veríssimo, do Benfica (Portugal).