Em A Vida da Gente, Rodrigo se desespera com medo de perder Manuela: ‘Eu morro junto’

Rodrigo (Rafael Cardoso) ficará muito tenso nessa reta final de A Vida da Gente. Ele sofrerá ao descobrir que Júlia (Jesuela Moro) e Manuela (Marjorie Estiano) terão que enfrentar uma cirurgia arriscada para realizar o transplante que vai salvar a vida da menina. O arquiteto se desesperará só em pensar na possibilidade de perder a ex-mulher e a filha.

“Se acontecer alguma coisa com as duas, eu morro junto”, soltará o protagonista. Após ser diagnosticada com hepatite aguda, a filha de Ana (Fernanda Vasconcellos) precisará de um transplante de fígado.

Lúcio (Thiago Lacerda) explicará que Rodrigo não é compatível, e a ex-tenista não poderá ser a doadora por ter tido problemas no órgão durante o coma.

Os resultados de compatibilidade mostrarão que Eva (Ana Beatriz Nogueira) e Manuela têm o mesmo tipo sanguíneo e poderão salvar a vida da pequena. Disposta a tudo para ver Júlia bem, a cozinheira vai se sacrificar pela criança e aceitará doar um pedaço do seu fígado.

Nas cenas previstas para irem ao ar nesta quarta-feira (4) no folhetim de Lícia Manzo, Rodrigo desabafará com Lourenço (Leonardo Medeiros) e se mostrará preocupado com o procedimento.

“É uma cirurgia de cinco a seis horas pra Manu e mais ou menos sete horas pra Júlia. É difícil demais aguentar uma coisa dessas. Manu foi até em casa pegar as coisas dela. Ela tem que se internar ainda hoje, a cirurgia é amanhã cedo”, comentará o bonitão, visivelmente apreensivo.