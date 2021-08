Em boa fase no Brasileirão, Fortaleza negocia chegada de meia do Palmeiras por empréstimo

Fortaleza, CE, 25 (AFI) – Mesmo na parte de cima da tabela do Brasileirão, brigando ponto à ponto pelas primeiras posições, o Fortaleza segue de olho na oportunidades do mercado para reforçar ainda mais o elenco de Vojvoda. A bola da vez no Tricolor do Pici é o meia Lucas Lima, que vem tendo pouca chance atualmente no Palmeiras.

A ideia do Leão é trazer o experiente jogador de 31 anos por empréstimo até o final da temporada. As conversas estão adiantadas entre a diretoria do Fortaleza e o staff de Lucas Lima, faltando apenas a liberação do Palmeiras, que não teve fazer grandes exigências.

Lucas Lima ficou conhecido após se destacar no Santos, entre 2014 e 2017, com algumas convocações para a Seleção Brasileira. Porém, depois que foi vendido ao Palmeiras, não conseguiu manter o nível do futebol e acumula polêmicas dentro do alviverde.

Nesta temporada de 2021, o meia fez apenas oito jogos, em sua maioria no Paulistão e marcou dois gols. Também entrou em campo pela Libertadores e Copa do Brasil. No Brasileirão ainda não entrou em campo oficialmente.