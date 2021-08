Em cartaz em 2020, Tarcísio Meira afirmou que não pensava em se aposentar

‘O Camareiro’ foi a última peça de Tarcísio Meira em cartaz antes da pandemia do novo coronavírus. Em 2020, o ator, que na época tinha 84 anos e cerca de 60 anos de carreira, afirmava que não tinha vontade de se aposentar. Tarcísio morreu nesta quinta-feira (12) após complicações da covid-19.

“Se é uma coisa que o ator não pensa é em se aposentar e parar de atuar. Claro que ninguém quer morrer no palco. Esses dias vi um sertanejo que morreu no palco. Achei tão triste, espero que não aconteça comigo e nenhum de nós. Mas não penso em me aposentar, parar”, disse ele à revista Quem em 2020.