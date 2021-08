Em entrevista, Tarcísio Meira disse que ele e Glória estavam ‘pandesolados’

O ator Tarcísio Meira, que morreu nesta quinta-feira (12), participou do programa “Conversa com Bial” em setembro de 2020. Ao lado de Glória Menezes, com quem foi casado por 59 anos, Tarcísio conversou sobre a carreira e falou de como encarava a pandemia.

“Nós estamos ‘pandesolados’. Estamos isolados mesmo. Nós somos vítimas preferenciais, então a gente se isolou. Muito chato, muito triste, queria abraçar todo mundo, beijar todo mundo e não posso”, declarou o ator.

Na época da entrevista, Tarcísio e Glória estavam em São Paulo. De acordo com a atriz, precisaram ir à capital, na época, após quatro meses no sítio, mas os dois passaram a maior parte do isolamento em uma cidade do interior, até a internação.

Glória Menezes, que já recebeu a notícia da morte do marido, segue internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas já sem auxílio de oxigênio nasal, como consta no boletim médico assinado pelos doutores Carmen Silvia Valente Barbas, pneumologista intensivista, e Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico e de serviços hospitalares do Einstein.

— Ela recebeu a informação (da morte do marido) com muita, muita, muita, muita tristeza — contou ao GLOBO Tadeu Lima, assistente pessoal da artista, que trabalha com ela há 19 anos.