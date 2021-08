Em Império, João Lucas não aceita padrasto: ‘Vou te tirar na porrada’

O clima vai esquentar nos próximos capítulos de “Império”, na TV Globo. Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) conseguirá atrair a fúria dos filhos do comendador ao se mudar para a mansão dos Medeiros. O vilão vai infernizar a vida de todos ao exigir dormir na cama de José Alfredo e sentar no lugar do chefe da família durante o jantar.

João Lucas (Daniel Rocha), não suporta as atitudes de Maurílio e explode: “Levanta, senão vou te tirar na porrada”, dirá o mocinho. “Na boa, cara. Eu vou tirar você daí debaixo de porrada”, continuará.

Maurílio então ameaçará o marido de Du (Josie Pessôa), ao falar que ele quer que seus bebês o visitem na cadeia. “Vocês vão ter que me respeitar, sim, eu sustento essa casa. Eu pago essa comida, o salário dos funcionários. Portanto, nada mais justo que os vinhos da adega, essa cadeira, a Marta e o que mais eu quiser sejam meus”, completará o vilão.

As cenas estão previstas para ir ao ar no próximo dia 3.