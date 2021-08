Em manifestação, Thiago Gagliasso teme ser confundido com o irmão Bruno: ‘Não é legal’

Thiago Gagliasso participou da manifestação a favor do voto impresso neste domingo (1º), no Rio de Janeiro. Todo de preto e de máscara, o irmão de Bruno Gagliasso gravou o um vídeo e relatou que estava com medo de ser confundido com o ator, que já se posicionou várias vezes contra o governo de Jair Bolsonaro.

“Estou todo de preto, mas essa camisa é da Igreja que ganhei quando fui lá. E o medo que estou de ser confundido com Bruno. Porque assim (de máscara) estou a cara do Bruno. Se eu for confundido com Bruno aqui, não vai ser legal para mim. Várias vezes já me passei pelo meu irmão para me dar bem na vida, mas aqui não vai ser o melhor lugar. Mas Deus não vai fazer isso comigo não. Estou com a camisa da Igreja”, falou.