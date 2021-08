Em parceria com a DAZN, confira os gols mais bonitos e as principais defesas da rodada da Série C

Campinas, SP, 26 (AFI) – Faltando cinco rodadas para o fim da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, os gols ficam cada vez mais importantes para a classificação final. Por isso, o Portal Futebol Interior, em parceria com o DAZN, trás um especial com os gols mais bonitos desta 13ª rodada, para você internauta ficar por dentro de tudo.

O gol eleito como o mais bonito é do artilheiro isolado da Série C, o atacante Quirino que fez um golaço para garantir a vitória do Ypiranga-RS sobre o Botafogo-PB, por 2 a 1, fora de casa, no Estádio Santa Cruz. Com o resultado, o Canarinho lidera o Grupo B.

Em segundo aparece Clayton, do Botafogo-PB, que pegou um rebote e com categoria marcou o gol que seria do empate do Belo contra o Floresta-CE, mas a equipe cearense ainda conseguiu terminar na frente. Por fim, Marcelo cobrou falta com categoria e ficou no terceiro lugar do ranking, em um dos gols no empate do Paysandu contra o Volta Redonda.

Se na frente os atacantes estão sendo importantes para definir os resultados, atrás os goleiros também tem definido jogos. No terceiro lugar do ranking das defesas mais bonitas está o experiente Felipe Garcia que fez vários milagres para salvar o Tombense de uma derrota diante do Ferroviário. Com isso, o placar terminou zerado.

Em segundo, Jean foi decisivo para o Jacuipense-BA no empate por 1 a 1 no duelo direto contra a zona de rebaixamento do Grupo A contra o Santa Cruz. Mas, a defesa mais importante da rodada foi do goleiro do Paraná, Bruno Grassi, que fez uma defesassa para salvar o que seria o gol da vitória do Ituano, após um levantamento na área.

CONFIRA OS GOLS MAIS BONITOS DA 13ª RODADA:

CONFIRA AS PRINCIPAIS DEFESAS DA RODADA: