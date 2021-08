Em recuperação: Glória Menezes reage bem ao tratamento e não faz mais uso de oxigênio

Glória Menezes continua em recuperação, após contrair o novo coronavírus. As informações são de Tadeu Lima, assistente pessoal da atriz, que atualizou o estado de saúde da atriz, neste sábado (14).

No perfil do Instagram em nome de Tarcísio Meira, administrado pelo assessor, foi publicado que mesmo sem previsão de alta, a veterana segue reagindo bem ao tratamento. Além disso, ela não faz mais o uso do oxigênio.