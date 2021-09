Em Salvador: Regina Casé compartilha foto dos filhos de Paulo Gustavo

[ad_1]



Nesta segunda-feira (30), a atriz e apresentadora Regina Casé compartilhou cliques cheios de fofura nas redes sociais. Gael e Romeu, os filhos de Paulo Gustavo e Thales Bretas, aparecem sorridentes nas imagens feitas em Salvador, onde ficaram hospedados na casa de Regina.

“Romeu e Gael se hospedaram lá em casa na Bahia com toda família quando foram ao Santuário de Santa Irmã Dulce, e como eu não pude ir recebi essas imagens lindas da vovó”, explicou a apresentadora, que disse ter recebido as fotos de Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo.

Regina aproveitou para contar a história por trás das fotos. “Eles sentaram na porta do nosso sobradinho e logo logo fizeram um amigo baianinho! Fiquei muito emocionada e pensando quanta beleza ,força e pureza estão contidas nessas imagens!”, escreveu.

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, visitou salvador no início de agosto. Ele e família do marcaram presença na missa em memória do humorista, realizada no Santuário Irmã Dulce três meses após sua morte. O ator era devoto de Santa Dulce e ajudava a instituição com doações.