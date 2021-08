Emissora demite 3 funcionários que não se vacinaram contra a covid-19 e foram trabalhar

A emissora norte-americana CNN demitiu três funcionários que compareceram ao trabalho presencial sem estarem vacinados contra a covid-19. De acordo com as informações da revista Variety, o presidente da empresa já havia informado os funcionários sobre a obrigatoriedade da imunização para as atividades presenciais.

“Na semana passada, fomos informados que três funcionários estavam entrando no escritório sem estarem imunizados. Todos os três foram demitidos”, declarou o presidente Jeff Zucker. De acordo com o executivo, a regra é clara: para entrar no escritório da empresa e para desenvolver atividades na rua, o funcionário precisa estar vacinado.