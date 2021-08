Emocionado: Marcos Mion grava Caldeirão pela primeira vez

Pouco tempo depois de ser contratado pela Globo, o apresentador Marcos Mion, de 42 anos, já gravou está dando duro no trabalho. Nesta quinta-feira (26), ele gravou pela primeira vez o novo Caldeirão e não conteve a emoção.

Mion não esconde a sua felicidade em ter sido contratado pela Globo após tantos anos de carreira. No Twitter, ele dividiu a alegria do primeiro dia de gravação com os seguidores. “Chegando pra gravar meu primeiro ‘Caldeirão’ na TV Globo! Obrigado, meu Deus, por me conceder esse sonho!” escreveu.

Chegando pra gravar meu PRIMEIRO CALDEIRÃO!!! Na @tvglobo ????????

.

Obrigado, meu Deus por me conceder esse sonho! Cruz sagrada seja minha luz!????????

.

Quem vocês acham que vão ser meus primeiros convidados❓Chuta nos comentários!

.@gshow @boninho pic.twitter.com/3Gc8p6JzS9 — Marcos Mion (@marcosmion) August 26, 2021

Animado, apresentador fez questão de compartilhar com os fãs cada etapa do primeiro dia de trabalho. Além do teste de covid-19, que deu negativo, Mion mostrou também a placa do seu camarim e as flores que recebeu do chefe Boninho. “Em nome de toda equipe, desejamos que você brilhe nas tardes de sábado e que siga muitos anos do nosso lado. Receba nosso enorme carinho. Boninho e time”, dizia o cartão.

Após receber as flores e ler o cartão, Mion se emocionou. “O Boninho sabe há quanto tempo, quanta ansiedade, quanta vontade, quanta reza, quanto trabalho e crença para chegar neste momento. Ler um cartão desse cara com quem eu sonhava em trabalhar, queria, admiro, piro e curto… Sem palavras, que dia!”, desabafou.