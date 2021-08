Empresa de etanol abre mais de 540 vagas para trainee, estágio e aprendiz

A Raízen, empresa produtora de açúcar e etanol, abriu as inscrições para o Programa Talentos 2022. São mais de 540 vagas para trainee, estágio e aprendiz. Para participar, não é necessário ter experiência nem falar inglês ou ter habilidade com Excel.

O programa também é aberto para todos os cursos e em todas as regiões do país. A seleção será totalmente online e os candidatos passarão por testes individuais – ainda na fase de inscrições -, dinâmicas e entrevistas. A previsão é de contratação dos candidatos para estágio e trainee no mês de janeiro e para aprendizes, no mês de fevereiro de 2022.

Para as oportunidades de trainee podem participar profissionais com até dois anos de formação em qualquer curso de graduação. A remuneração é de 7.000 reais por mês, além dos benefícios. Já para estágio concorrem estudantes de qualquer curso de graduação com previsão de formação para no mínimo daqui um ano ou dois, e disponibilidade para estagiar 6 horas por dia ou 30 horas semanais.