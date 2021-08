Empresários planejam Carnaval de Salvador em 2022 em formato indoor

O Carnaval de Salvador em 2022 ainda segue incerto. Por conta da pandemia do novo coronavírus, nem o prefeito da capital, Bruno Reis, nem o governador do Estado, Rui Costa, confirmaram a realização da festa. Enquanto não existe um aval do poder público, empresários do setor do entretenimento baiano se organizaram para uma alternativa: festas indoor.

A Salvador Produções, por exemplo, tem como possibilidade a realização de cinco dias de festas em um espaço fechado. Ao site Bahia Notícias, Marcelo Britto, sócio da produtora, afirmou que a empresa já trabalha com opções ao modelo tradicional.

Já as produtoras IESSI e SAN planejam dois dias de festa – a quinta e a sexta de carnaval – no Centro de Convenções, equipamento que foi inaugurado no dia 12 de fevereiro de 2020, pouco menos de um mês antes da pandemia chegar ao país. Nomes da música baiana, como Ivete Sangalo e Claudia Leitte, Alinne, Babado Novo e Banda Eva já estariam confirmados.