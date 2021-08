Empresas de soluções digitais oferecem mais de 360 vagas; veja como se inscrever

As empresas SysMap e SoftExpert abriram 360 vagas de emprego em diversas funções e localidades do Brasil. Os requisitos exigidos variam de acordo com o cargo pretendido. Confira abaixo os detalhes divididos por cada entidade.

SysMap

A SysMap, empresa que desenvolve soluções de software e CRM, está com mais de 300 vagas em aberto, para a área de Salesforce (desenvolvedores, líderes técnicos e especialistas Vlocity) e dados (Full Stack, Back-end e Front-end, designers UX e UI, arquitetos de microsserviços, executivos de negócios).

Para as áreas de Salesforce, as vagas são para trabalhar remotamente, permitindo a candidatura de profissionais de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Já para as funções de dados, os candidatos atuarão em escritórios nas cidades de Belo Horizonte e São Paulo.