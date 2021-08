Emprestado ao Londrina, ex-Ponte Preta rescinde com o Fortaleza

Fortaleza, CE, 27 (AFI) – Tiago Orobó, que estava emprestado ao Londrina, rescindiu seu contrato com o Fortaleza. De acordo com o jornal O POVO, o destino do atacante deve ser o Al Jabalain, da Arábia Saudita.

O jogador de 27 anos tinha contrato com o Leão até a metade de 2022, mas a diretoria chegou a um acordo para rescindir o vínculo antes. O clube vai ficar com 30% dos seus direitos econômicos.

Orobó estava emprestado ao Londrina, por quem disputou 18 partidas e não marcou nenhum gol. A última vez que o atacante esteve em campo foi no dia 15 de agosto, contra o Vila Nova.

Ex-Porto-PE, Coruripe-AL, Jacuipense-BA, Confiança-SE, Campinense-PB, Maringá-PR e América-RN, Tiago Orobó foi contratado em 2020 pelo Fortaleza, mas teve poucas oportunidades.

Emprestado para a Ponte Preta, o atacante marcou dois gols em 11 jogos, mas sofreu uma grave contusão durante a Série B do Brasileiro, ficando um período afastado dos gramados. De volta ao Fortaleza, Orobó disputou apenas uma partida antes de ir para o Londrina.