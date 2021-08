Empréstimo do BNDES: valor pode chegar a R$ 20 mil; veja mais

O empréstimo do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento) é uma das linhas de crédito voltadas para empreendedores com atividades que constituem pequeno porte. Assim, garantem ao MEI uma forma que ter capital para ampliar os negócios. O Notícias Concursos preparou hoje (09) uma matéria para esclarecer algumas dúvidas sobre esse produto financeiro.

Empréstimo do BNDES para MEI: veja como funciona

BNDES é o banco público, atuante de maneira indireta nas liberações de empréstimo, como o empréstimo do BNDES para MEI e financiamento para empresas de outros portes. Libera-se comumente os recursos através das instituições financeiras conveniadas.

Em se tratando de microempreendedores individuais, mais conhecidos como os MEIs, estes podem efetuar os contratos com valores chegando a R$ 20.000,00. Adquire-se o produto por meio de uma modalidade de crédito oferecida pelo Banco Nacional do Desenvolvimento.

Portanto, essa linha de crédito é a BNDES Microcrédito Empreendedor. Ela assegura o crédito para as pessoas jurídicas e físicas empreendedoras das atividades econômicas com pequeno porte. Ademais, isso significa que servem para todas as empresas com a receita bruta igual ou menor que R$ 360 mil anuais.

Desse modo, MEI também estão inclusos dentro do público-alvo, uma vez que os faturamentos anuais para tal modalidade são de até R$ 82.000,00 mil. O dinheiro contratado tem que ser usado exclusivamente nos fomentos e capital de giro da empresa, por exemplo:

Compra de equipamentos;

Maquinários;

Investimentos em materiais e insumos;

Etc.

Conquanto, é extremamente proibida a utilização do valor adquirido através do BNDES para repasse dos sócios, assim como benefício próprio do empresário. O BNDES possui participação total sobre o valor financiado. Abaixo seguem os valores das taxas:

Juros de 4% a.m, pode ser feita negociação entre cliente e banco;

TAC (Taxa de Abertura de Crédito) de até 3% em cima do valor do financiamento.

Negociam-se os prazos direto no banco que creditará o empréstimo. Também as garantias reais não se exigirão.

Como fazer a contratação?

Dessa forma, para efetuar a contratação dessa linha de crédito, é preciso contatar o banco, solicitando o produto financeiro. Efetua-se a negociação, bem como o contrato do crédito inteiramente junto a instituição financeira conveniada. Assim, para saber os bancos que oferecem o acompanhamento do empréstimo BNDES, consulte o endereço eletrônico oficial.