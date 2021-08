Empréstimo para negativado: 5 questões que todo mundo precisa saber

Nos tempos do desemprego e da crise econômica, às vezes fica impossível honrar pagamentos de contas dentro de prazos pré-estabelecidos. Tal pendência financeira acarreta um cadastro ativo do CPF nos órgãos de proteção ao crédito, tais como Serasa e SPC. Assim, para sair do sufoco, muitas pessoas que estão com o nome sujo, recorrem ao empréstimo para negativado. Por isso, neste domingo (08), o Notícias Concursos vai esclarecer algumas dúvidas, contando 5 coisas que todo mundo precisa saber a respeito desse assunto.

5 coisas que todo mundo precisa saber a respeito do empréstimo para negativado

Ter o nome sujo implica em maiores dificuldades de conseguir empréstimos e créditos nas mais diversas instituições financeiras. Vários bancos automaticamente barram concessão de serviços e produtos financeiros para esse público, mas existem instituições que oferecem empréstimo para negativado. Mas, ao solicitar, entenda como funciona:

1.Empréstimo a negativados é ofertado no mercado

A inserção do nome da pessoa na plataforma do SPC e do Serasa atrapalha a aprovação de cartão de parcelamentos, e de empréstimos. Apesar de não serem todas as instituições que forneçam dinheiro a negativados, essa forma de empréstimo é concedida por algumas organizações. Devido à possibilidade de inadimplência, as taxas dos juros são maiores para pessoas negativadas.

2.O crédito a negativados tem pouca burocracia

O empréstimo a negativados é uma forma de empréstimo onde o dinheiro não necessita ter um fim estabelecido. Por isso, é uma forma de empréstimo desburocratizado, e a pessoa usa o dinheiro como quiser. Seja para uma viagem, para comprar imóveis ou carros.

3.É confiável fazer empréstimo para negativado

Essa é uma forma segura de se fazer empréstimos. Porém, é importante que a pessoa analise bem os prazos e formas de pagamento antes da assinatura. Da mesma maneira que quaisquer outras formas de empréstimo, é indicado que a pessoa faça a solicitação por meio das plataformas e sites oficiais das instituições.

4.É indicado comparar as taxas de juros

As taxas dos juros mudam dependendo da instituição que você solicitou o empréstimo. Recomenda-se a pesquisa em diferentes bancos vendo a média dos juros de cada um e escolher a que mais se adapta a você.

5.Não tem necessidade de depositar dinheiro previamente para liberar o dinheiro

Em nenhuma forma de empréstimo a liberação do valor vai depender de um depósito de dinheiro por parte do cliente. Em situações emergenciais, a pessoa pode ficar tentada a solicitar empréstimos rápidos e muito vantajosos.

Contudo, é necessário precauções, e jamais deposite dinheiro como forma de conseguir algum empréstimo. Isso tem a proibição do Banco Central, e nenhuma das financeiras pede um depósito prévio.

Pois, o empréstimo para negativado não é algo de outro mundo. Apenas não são todas as instituições que realizam e as taxas de juros podem ser maiores.