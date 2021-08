Empréstimo pelo PicPay? Como fazer a solicitação?

A conta digital está cada vez mais em alta no território brasileiro. Assim, esse tipo de instituição financeira oferece produtos e serviços financeiros com um grande leque de possibilidades. Portanto, o Notícias Concursos vai ensinar nesta segunda-feira (09) como solicitar empréstimo pelo PicPay.

Como solicitar empréstimo pelo PicPay?

Uma das maiores carteiras digitais do Brasil atualmente, como todos sabem, é o famoso PicPay. A plataforma possui ações promocionais, bem como estratégias fortes de divulgação para conquistar a popularidade entre usuários. Assim, é comum surgirem dúvidas como: quais são os passos para solicitar empréstimo pelo PicPay?

Com as recém-chegadas contas digitais, que vem conquistando uma confiança maior do público nacional, empresas como PicPay, ampliam seus serviços e atividades frequentemente. Conquanto, estes são os casos das linhas do crédito pessoal oferecidas pela fintech verdinha.

Sim, existe essa possibilidade da solicitação do crédito usando somente a conta do aplicativo da instituição. E é exatamente isso que explicaremos na sequência.

As linhas de crédito são oferecidas pelo PicPay por meio de parceiros, como, por exemplo, o Banco Original. Os clientes são informados de ofertas por meio do e-mail, notificação do app e mensagens SMS. Contudo, é possível fazer a verificação manual da plataforma.

Dentro do menu “carteira” exibe-se a opção do empréstimo. Assim, na sequência, há o ícone “empréstimo pessoal”;

Mas, também, dentro do menu “carteira”, clique em “adicionar dinheiro”. Em seguida, vá em “empréstimo rápido, para usar como quiser”.

Após chegar na página onde se faz simulações, digite o valor desejado do empréstimo, bem como verifique a condição ofertadas a fim para contratação. Credita-se o valor contratado de imediato na carteira PicPay. Dessa forma, utiliza-se da forma que o usuário desejar. Ademais, as mensalidades têm o compromisso de quitação por meio do app PicPay, no saldo disponível na carteira.

A opção “empréstimo” não aparece na conta. Qual é o motivo?

Pois, isso acontece quando não existe limite do crédito disponível pré-aprovado. Exibe-se a opção do empréstimo somente para certos usuários até o presente momento, mas haverá a ampliação aos demais, gradativamente.

Periodicamente são refeitas análises do perfil financeiro dos clientes, podendo haver as liberações de crédito em quaisquer momentos. Isso acontecerá mesmo para aqueles que ainda não possuírem aprovação para contratarem empréstimos no app.

É preciso ficar atento sempre na plataforma, uma vez que os parceiros estão reavaliando constantemente o perfil dos usuários, como citado. A oferta do empréstimo pelo PicPay será junto com mais ofertas de serviços financeiros, assim que possível.