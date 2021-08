Encceja 2020: Pedido de reaplicação do exame pode ser feito até sexta (27)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará no próximo domingo, dia 29 de agosto, as provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020. De acordo com o órgão, os inscritos que apresentarem sintomas de covid-19 devem solicitar a reaplicação do exame.

Conforme estabelecido no cronograma do Encceja 2020, o prazo para solicitar a reaplicação das provas termina às 12 horas do dia 27 de agosto. Para pedir a reaplicação, o estudante deve acessar o Sistema Encceja e enviar a comprovação da condição de saúde.

Além da covid-19, o edital prevê a reaplicação para candidatos que estejam com outras doenças contagiosas. O Inep exige o envio de diagnóstico com a descrição da condição, o código da Classificação Internacional de Doença (CID 10), a assinatura e a identificação do profissional que realizou o diagnóstico, com o número do CRM.

De acordo com o edital, o órgão irá analisar os casos individualmente e prevê a divulgação do resultado dos pedidos na véspera da prova, dia 28 de agosto.

Provas e protocolo

Nesta edição, o Encceja receberá 1.630.046 participantes para as provas. Segundo o Inep, a maioria dos inscritos (1.328.608) é maior de 18 anos e busca certificação referente ao ensino médio.

Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 8h e às 14h30, com fechamento previsto para 8h45 e 15h15. Já a aplicação das provas terá início às 9h, no turno da manhã, e às 15h30 pela tarde.

Devido à pandemia da covid-19, o uso de máscara será obrigatório. Portanto, o participante que não estiver com a proteção não poderá entrar no local de prova. Além disso, será preciso cumprir todas as outras medidas estabelecidas pelo protocolo, como o distanciamento social, por exemplo.

Clique aqui e confira o edital do Encceja 2020.

